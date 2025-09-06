رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کشور بر نقش دانشگاه‌ها در جهت‌دهی علمی، معنوی و هویتی دانشجویان تأکید کرد و گفت: دانشگاه باید روایت برتری ایران را به نسل جوان منتقل کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در آیینی با حضور حجت‌الاسلام دکتر مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کشور، حجت‌الاسلام سیدمهدی قاضی‌زاده به‌عنوان مسئول جدید دفتر نهاد در دانشگاه علوم پزشکی بابل معرفی و از خدمات حجت‌الاسلام دکتر عباس نیکزاد تقدیر شد.

حجت‌الاسلام دکتر رستمی در این مراسم با تأکید بر اهمیت رسالت دفاتر نهاد، گفت: دانشگاه‌ها باید علاوه بر رشد علمی، جهت‌دهی صحیح به دانشجویان داشته باشند و روایت برتری ایران را به نسل جوان منتقل کنند.

وی افزود: دفاتر نهاد مأموریت دارند همزمان با رشد علمی، بعد معنوی و هویتی دانشجویان را ارتقا دهند و نقش هدایت‌گرانه خود را با جدیت ایفا کنند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با اشاره به نقش دانش در عرصه‌های مختلف، از جمله جنگ ۱۲ روزه، تأکید کرد: دانشگاه باید خروجی خود را معنا کند و روایت سربلندی ملت ایران را ارائه دهد. دشمن تلاش می‌کند دل مردم پیروز را خالی کند، اما دانشگاه‌ها باید روایت روشن آینده را بسازند.

در ادامه مراسم، حجت‌الاسلام حسن روحانی، امام جمعه بابل، با اشاره به نقش فرهنگی دانشگاه‌ها در عصر انقلاب اسلامی، نهاد نمایندگی را محور تحول فرهنگی جامعه دانست. حجت‌الاسلام رحیمیان نیز با اشاره به رسالت سنگین دفاتر نهاد، تأکید کرد: فلسفه تشکیل حکومت اسلامی رسیدن به تمدن نوین اسلامی است و همه افراد باید در برابر دین و امام عصر(عج) مسئولیت‌پذیر باشند.

دکتر یدالله پور، عضو هیئت علمی دانشگاه، نیز در سخنانی گفت: رسالت دفاتر نهاد هدایت دینی دانشجویان و اساتید است و اگر با اخلاص دنبال شود، آثار ارزشمندی در دانشگاه بر جای خواهد گذاشت.

این مراسم با حضور پرشور استادان، دانشجویان و مسئولان در سالن شهید شجاعیان دانشگاه همراه بود و با تجلیل از خدمات چندساله حجت‌الاسلام دکتر عباس نیکزاد و معارفه حجت‌الاسلام سیدمهدی قاضی‌زاده به‌عنوان مسئول جدید دفتر نهاد رهبری در دانشگاه پایان یافت.