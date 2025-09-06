پخش زنده
پویش ملی بسیج دانشجویان برای حمایت از ناوگان جهانی صمود در ایتالیا آغاز شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، این پویش با شعار ، جلوی ماشین نسلکشی و جنگ را بگیریم آغاز به کار کرده است. دانشجویان حامی این پویش اعلام کردند: پس از جمعآوری مایحتاج اولیه برای مردم غزه در سراسر ایتالیا، که ما به طور فعال در آن مشارکت داشتیم، ناوگان جهانی صمود با ۳۰۰ تن کالای بشردوستانه برای مردم غزه از بندر جنوا حرکت کرد.
رژیم اسرائیل میخواهد با فعالان حامی فلسطین، مانند تروریستها رفتار کند، آنها را در زندانهای فوق امنیتی حبس کند و کشتیها را برای در اختیار قرار دادن آنها به نظامیان صهیونیستی مصادره کند؛ این اقدام یعنی رژیم اسرائیل بار دیگر تروریستی بودن خود را تأیید میکند!
به عنوان دانشجویانی که همیشه در کنار فلسطین و در برابر دولت نسلکش و اقدامات ترویستی رژیم اسرائیل ایستادهایم، با چادر زدن و اعتصاب غذا در سراسر ایتالیا برای تحریم دانشگاهی این رژیم مبارزه کردیم. از طرفی در بنادر و کارخانههای کشور، همیشه کنار مردم غزه ایستادهایم.
ماههاست که رؤسای دانشگاههایی مانند آنتونلا پولیمی (میلان) از تحریم رژیم اسرائیل خودداری و تنها به ابراز حمایت از کمکهای بشردوستانه و طرح ناموفق غذا برای غزه، بسنده کردهاند. اگر آنها علناً از ناوگان صمود حمایت نکنند، ریاکاری آنها یک بار برای همیشه آشکار خواهیم کرد. پس بیایید به ندای اتحادیه بین المللی ضد سرمایه داری و ضد فاشیستی کارگران بنادر پاسخ دهیم و از کارگرانی که برای متوقف کردن ماشین نسلکشی سازماندهی شده، حمایت کنیم.
از همه جامعه علمی و آموزشی، دانشآموزان، معلمان و مدیران میخواهیم بسیج شوند تا بزرگترین موضع گیری و مأموریت مدنی-انسانی جامعه آموزشی در تاریخ معاصر انجام شود! اگر برای توقف نسلکشی اقدام نشود، ما کشور را متوقف خواهیم کرد. اگر کارگران و استثمارشدگان بسیج شوند، هیچ چیز غیرممکن نیست!