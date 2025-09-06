به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با هفته وحدت و ایام ولادت حضرت محمد مصطفی (ص)، نخستین جلسه استماع ویژه نوجوانان آکادمی تخصصی فرهنگسرای قرآن فردا یکشنبه، ۱۶ شهریور از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در فرهنگسرای قرآن برگزار خواهد شد.

این برنامه با حضور احمد ابوالقاسمی، قاری بین المللی کشورمان و جمعی دیگر از قاریان بین‌المللی و استادان فرهنگسرا برپا می‌شود و حدود ۴۰۰ نوجوان در این برنامه حضور خواهند داشت.

این مراسم نخستین گردهمایی قرآنی نوجوانان آکادمی تخصصی فرهنگسرای قرآن است. سیدوحید مرتضوی اجرای این مراسم را برعهده خواهد داشت و استادان دیگری از جمله محمدرضا پورزرگری و مهدی غلام‌نژاد از مهمانان ویژه این برنامه هستند.

همچنین شاگردان استادان پورعاشوری، محمدخان، خیری و خانم قریشی به همراه استادان خود در این نشست حضور خواهند یافت.

علاقه‌مندان برای حضور در این محفل نورانی می‌توانند به فرهنگسرای قرآن، واقع در خیابان قزوین، نرسیده به سه‌راه آذری مراجعه کنند.