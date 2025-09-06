پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، از اتخاذ رویکرد مسئلهمحوری در تحقیقات کشاورزی و آغاز اجرای ۲۰ طرح کلان با همکاری دانشگاهها، تشکلها و شرکتهای دانشبنیان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ غلامرضا گلمحمدی در جلسه شورای معاونین وزارت جهاد کشاورزی که با حضور رئیسجمهور برگزار شد افزود:این اقدام در راستای تحول کشاورزی کشور و با هدف تمرکز بر چالشهای اصلی این حوزه صورت میگیرد.
وی افزود: در چارچوب این رویکرد، ۲۰۰ عنوان تحقیقاتی در پایگاه داده سازمان تات به ثبت رسیده و منابع مالی سازمان متناسب با این موضوعات هزینه خواهد شد.
همکاریهای گستردهای با دانشگاههای تبریز، تهران و فردوسی مشهد و همچنین تشکلهای تخصصی در حال انجام است..
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، همچنین بر اهمیت تدوین و اجرای الگوی کشت تاکید کرد که امسال با در نظر گرفتن شرایط محیطی، اقلیمی و نیازهای جامعه تدوین شده و بخشی از آن نیز ابلاغ گردیده است.
گلمحمدی افزود: پیوستهای مربوط به بخش گلخانهها و گیاهان دارویی نیز قرار است تا پایان شهریورماه نهایی شده و برای بررسی در اختیار بخشهای عملیاتی قرار گیرد.
وی گفت:در یک گام مهم، سازمان تات تصمیم گرفته است تا از تحقیق صرف فاصله گرفته و بر شناسایی تحقیقات دانشگاهی قابل انتقال به عرصه تمرکز کند تا نتایج آن مستقیماً به بخش تولید کشاورزی معرفی شود.
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، افزود: در همین راستا، ۶۰ روستا در قالب طرح آزمایشی در اولویت همکاری با دانشگاهها قرار گرفتهاند تا نتایج تحقیقات در مزارع آنها بهطور مستقیم برای کشاورزان قابل مشاهده باشد.
گلمحمدی گفت: علاوه بر این، سازمان تات در حال گسترش همکاریهای بینالمللی خود است و توافقی با کشور چین حاصل شده که بر اساس آن چهار محقق ایرانی برای آشنایی با آخرین دستاوردهای کشاورزی این کشور اعزام خواهند شد.