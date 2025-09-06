نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی از ۲۵ هنرجوی توانخواه و بیش از ۱۰۰ هنرجوی عادی در مجتمع امین کتالم رامسر گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامسر گفت: نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی هنرجویان مرجان پرتغالی و مرکز توانبخشی طاهره با حضور فرماندار، مدیر آموزش و پرورش، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، خانوادههای هنرجویان و جمعی از علاقهمندان در مجتمع امین کتالم رامسر گشایش یافت.
حسین قاسمی افزود: در این نمایشگاه که به مدت یک هفته دایر خواهد بود، ۲۹۰ اثر هنری از ۲۵ هنرجوی توانخواه و بیش از ۱۰۰ هنرجوی عادی در رشتههای مختلف هنرهای تجسمی به نمایش گذاشته شده است.
وی گفت: آثار ارائهشده شامل نقاشی، طراحی، حجمسازی و دیگر شاخههای هنرهای تجسمی هستند که جلوهای از خلاقیت، اراده و استعداد هنرجویان را به نمایش گذاشتهاند.
قاسمی با اشاره به ارزش هنری آثار ارائهشده، از مردم دعوت کرد تا با حضور در این نمایشگاه، از هنرمندان توانخواه حمایت کنند.
وی استقبال خوب خانوادهها در آیین گشایش را دلگرمکننده دانست و افزود: برپایی نمایشگاههای تخصصی در دستور کار این اداره قرار دارد و از انجمن هنرهای تجسمی نیز برای همکاری در برگزاری این رویداد فرهنگی قدردانی کرد.