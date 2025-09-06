شبکه نمایش با مروری بر آثار مجید مجیدی، شش فیلم مطرح او را پخش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه نمایش سیما به منظور پاسداشت اهالی سینما، بخشی از جدول پخش خود را به مرور آثار سینماگران شاخص اختصاص داده است.

این هفته به پاسداشت مجید مجیدی، کارگردان برجسته سینمای ایران، از شنبه ۱۵ تا پنج‌شنبه ۲۰ شهریور، شش فیلم مطرح او را روی آنتن می‌برد.

آثار شاخص مجید مجیدی شامل فیلم‌های پدر، رنگ خدا، باران، محمد رسول‌الله (ص)، آواز گنجشک‌ها و بید مجنون برای مخاطبان هر شب ساعت ۱۹ پخش خواهد شد.

فیلم «پدر» محصول سال ۱۳۷۴ به کارگردانی مجید مجیدی شنبه ۱۵ شهریور ماه ساعت ۱۹ روی آنتن می‌رود.

محمد کاسبی، پریوش نظریه، حسن صادقی، حسین عابدینی، محسن روزبهانی، ندا ابراهیم زاده، صمیم خضری و نسیم خضری بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

فیلم سینمایی «رنگ خدا» به کارگردانی مجید مجیدی که در سال ۱۳۷۶ تولید شده است، یکشنبه ۱۶ شهریور ماه ساعت ۱۹ پخش خواهد شد.

در این فیلم حسین محجوب، محسن رمضانی، سلمه فیضی، الهام شریفی، فرحناز صفری، بهزاد رفیعی و ... نقش‌آفرینی کرده‌اند.

«باران» فیلمی به کارگردانی مجید مجیدی محصول سال ۱۳۷۹ دوشنبه ۱۷ شهریور ماه ساعت ۱۹ تماشایی می‌شود.

حسین عابدینی، رضا ناجی، حسین محجوب و. از جمله بازیگران این فیلم هستند.

فیلم سینمایی «محمد رسول الله» به کارگردانی مجید مجیدی، سه شنبه ۱۸ شهریور ماه ساعت ۱۹ از شبکه نمایش سیما پخش خواهد شد.

علیرضا شجاع نوری، مهدی پاکدل، محسن تنابنده، مینا ساداتی، ساره بیات، داریوش فرهنگ، رعنا آزادی‌ور و نسرین نصرتی در این فیلم هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «آواز گنجشک ها» به کارگردانی مجید مجیدی چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه ساعت ۱۹ پخش می‌شود.

رضا ناجی، حامد آغازی، پویا صالحی، شبنم اخلاقی و کامران دهقان در این فیلم نقش‌آفرینی کرده‌اند.

شبکه نمایش پنج شنبه ۲۰ شهریور فیلم سینمایی «بید مجنون» به کارگردانی مجید مجیدی را ساعت ۱۹ روی آنتن می‌برد.

پرویز پرستویی، رؤیا تیموریان، لیلا اوتادی، آفرین عبیسی، محمود بهرازنیا، ملیکا اسلافی، احمد جواهری و رضا ناجی در این فیلم ایفای نقش کرده‌اند.

این فیلم‌های سینمایی روز بعد در ساعت‌های ۳ و ۱۱ بازپخش خواهند شد.