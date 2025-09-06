مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد: پرداخت تسهیلات در بازه زمانی تعیین‌شده سبب ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از کارآفرینان و بنگاه‌های اقتصادی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فرهاد شیخی ضمن قدردانی از تلاش بانک‌ها و روند رو به رشد پرداخت تسهیلات، خواستار تسریع در فرآیند اعطای وام‌ها شد و گفت: بانک‌های عامل باید در چارچوب تعهدات ابلاغی و در بازه زمانی تعیین‌شده، نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند تا فرصت ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از کارآفرینان و بنگاه‌های اقتصادی در استان از دست نرود.

وی با اشاره به نقش کلیدی اعتبارات تبصره ۱۸ در تحقق اهداف توسعه‌ای استان، بر لزوم تعامل نزدیک‌تر بانک‌ها با این اداره‌کل تأکید کرد و خواستار هدایت مؤثر منابع مالی به سمت طرح‌های اولویت‌دار اشتغال‌زایی و تولیدی شد.