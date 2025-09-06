پخش زنده
امروز: -
مرکز تقویم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد: پدیده کیهانی ماه گرفتگی ۱۶ شهریور، در گیلان و همه استانهای کشور قابل مشاهده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مرکز تقویم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد: این ماه گرفتگی از ساعت ۱۹ و ۵۷ دقیقه روز یکشنبه ۱۶ شهریور آغاز میشود و ساعت ۲۱ و یک دقیقه، زمین میان خورشید و ماه قرار میگیرد و سایه زمین تمام قرص ماه را میپوشاند و ماه گرفتگی کلی آغاز میشود.
این مرکز اعلام کرد: از ساعت ۲۲ و ۲۳ دقیقه، ماه شروع به خروج از سایه میکند و پایان ماه گرفتگی در ساعت ۲۳ و ۲۷ دقیقه اتفاق میافتد.
این پدیده کیهانی کم نظیر در تمام ایران قابل مشاهده است، همچنین مردم آسیا، اروپا، استرالیا، بخش کوچکی از غرب آمریکای شمالی، قسمتی از شرق آمریکای جنوبی، اقیانوس آرام، اقیانوس اطلس، اقیانوس هند، قطب شمال و قطب جنوب میتوانند این ماه گرفتگی کامل را مشاهده کنند.
بنا به فتوای علمای دینی، هنگام رخدادن برخی حوادث طبیعی مانند زلزله، خورشیدگرفتگی (کسوف) و ماهگرفتگی (خسوف) نماز آیات واجب میشود.
اگر نماز آیات، به سببی غیر از کسوف و خسوف باشد، هر زمان که به جا آورده شود، به نیت ادا است؛ اما نماز آیات خورشیدگرفتگی و ماهگرفتگی باید در زمان گرفتگی خورشید و ماه خوانده شود و اگر خوانده نشود، باید قضایش به جا آورده شود.