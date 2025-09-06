به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، فدراسیون هندبال اعلام کرد که پس از رایزنی‌های گسترده و بررسی رزومه مربیان متعدد خارجی، جهت موفقیت تیم ملی هندبال زنان در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ با یک سرمربی پرتغالی با رزومه درخشان به توافق نهایی دست یافت.

آنا کریستیانا سیائورا (Ana Cristiana Teixeira Seabra) مربی برجسته اهل کشور پرتغال که هم در دوران حضورش به عنوان بازیکن و هم دوران مربیگری کارنامه درخشانی داشته، بعد از مذاکره با رئیس فدراسیون هندبال قرارداد دو ساله خود را با فدراسیون ایران جهت هدایت تیم ملی هندبال زنان در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ به امضا رساند.

«سیائورا» ۴۸ ساله که یکی از ستاره‌های تاریخ هندبال زنان پرتغال محسوب می‌شود، ۲۱۵ بازی ملی را در کارنامه دارد و همراه با تیم ملی کشورش برای نخستین بار در سال ۲۰۰۸ به عنوان قهرمانی اروپا دست پیدا کرد. او همچنین نزدیک به ۲۰ جام مختلف به عنوان بازیکن در رده باشگاهی پرتغال کسب کرده و چندین بار به عنوان بهترین بازیکن این کشور هم انتخاب شد.

اما در بخش مربیگری هم «سیائورا» بعد از چند سال فعالیت در تیم‌های پایه پرتغال و سرمربیگری در تیم‌های نوجوانان، جوانان و امید این کشور وارد عرصه باشگاهی شد.

این مربی پرتغالی از سال ۲۰۲۲ نیز هدایت تیم باشگاهی «اتلتیکو گواردس» را در لیگ هندبال زنان اسپانیا برعهده گرفت و در فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۴ به عنوان سرمربی همراه با این تیم به عنوان قهرمانی لیگ هندبال زنان اسپانیا دست یافت. همچنین «سیائورا» بعد از کسب عنوان قهرمانی، به عنوان بهترین مربی فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۴ لیگ اسپانیا نیز معرفی شد.

«سیائورا» که به‌زودی برای حضور در تمرینات تیم ملی هندبال زنان به تهران سفر خواهد کرد، در مسابقات قهرمانی هندبال زنان جهان ۲۰۲۵ به میزبانی آلمان و هلند که با سومین حضور متوالی تیم ملی ایران همراه خواهد بود، هدایت ملی‌پوشان کشورمان را برعهده دارد.

خلاصه‌ای از رزومه آنا کریستیانا سیائورا در ادامه آمده است:

- ۲۱۵ بازی ملی در ترکیب تیم ملی پرتغال

- قهرمانی با تیم ملی پرتغال در جام ملت‌های اروپا ۲۰۰۸

- کسب نزدیک به ۲۰ جام در لیگ‌های داخلی پرتغال به عنوان بازیکن

- سرمربیگری در تیم‌های ملی نوجوانان، جوانان و امید پرتغال

- سرمربیگری باشگاه اتلتیکو گواردس اسپانیا از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵

- قهرمانی با تیم اتلتیکو گواردس در فصل ۲۰۲۴ – ۲۰۲۵ لیگ اسپانیا

- کسب عنوان برترین مربی فصل لیگ اسپانیا در فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۴