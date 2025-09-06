به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گفت: این سردار دلاور اهل شهر سی‌سخت بود، در دوران هشت سال دوران دفاع مقدس بار‌ها در خطوط مقدم جبهه حضور یافت و با شجاعت مثال‌زدنی خود، برگ‌های زرینی بر افتخارات میهن افزود.

حجت الاسلام خرم روز جانباز متوفی صیادی که به دلیل عوارض ناشی از حملات شیمیایی دشمن، 50 دصد جانباز بود، سال‌ها با ایثار و بردباری در برابر مشکلات ایستادگی کرد و هیچ‌گاه از آرمان‌های انقلاب و ولایت دست نکشید.

وی ادامه داد: مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید والامقام متعاقباً اعلام خواهد شد.

نام و یاد مهدی صیادی، این سروقامت عاشورایی، همواره در تاریخ پرافتخار استان کهگیلویه و بویراحمد و به‌ویژه شهر سی‌سخت، که دین بزرگی بر گردن انقلاب دارد، جاودان خواهد ماند.