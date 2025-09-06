نمایشگاه پاییزه در قزوین برپا میشود؛ تأکید بر نظارت بر بازار و تأمین کالاهای اساسی
نشست ستاد تنظیم بازار استان قزوین با محوریت برنامهریزی برای برگزاری نمایشگاه پاییزه و اطمینان از تأمین کالاهای اساسی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، هدف از این نمایشگاه، استفاده حداکثری از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم عنوان شد.
در این طرح، نهادهایی، چون دانشگاه علوم پزشکی، سازمان تعزیرات، اتاق اصناف، وزارت صمت و جهاد کشاورزی مشارکت فعال خواهند داشت.
در ادامه جلسه، بر لزوم نظارت مستمر و دائمی دستگاههای ذیربط بر بازار تأکید شد.
مقرر شد بازرسیها بهصورت پیوسته انجام شده و با هرگونه تخلف در عرضه و قیمتگذاری برخورد قانونی صورت گیرد.
همچنین سامانه جامع انبارها از طریق سامانه تجارت رصد میشود و جهاد کشاورزی نیز در این فرآیند نقش نظارتی دارد.
در راستای پیشگیری از ناترازی انرژی و کمبود کالاهای اساسی، شرکتهای توزیع برق موظف شدند از قطع برق کارخانههای تولید کالاهای ضروری مانند روغن، قند و شکر، آرد و کشتارگاههای دام و طیور خودداری کنند تا خللی در تأمین مایحتاج عمومی مردم ایجاد نشود.
سازمان جهاد کشاورزی نیز مکلف شد اقدامات لازم برای تحقق هدفگذاری جوجهریزی را انجام دهد.
همچنین با توجه به تخصیص ارز مرجع برای نهادههای دامی، مقرر شد فرآیند تحویل، مدیریت و نظارت بر توزیع نهادهها با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.