از کاهش آمار طلاق در ۵ ماهه نخست امسال تا افزایش تسهیلات ازدواج جوانان، موضوعاتی که در کارگروه زنان و خانواده با حضور اعضا، به آنها رسیدگی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، جلسه هم اندیشی ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و کارگروه اجتماعی، فرهنگی و سلامت زنان و خانواده گلستان امروز در گرگان برگزار شد.

کاهش ۱۵ درصدی آمار طلاق در مقایسه با مدت مشابه پارسال، افزایش ۵۰ درصدی تعداد تسهیلات ازدواج پرداختی و رونمایی از آئین نامه اجرایی کمیته کودک و نوجوانان از مهمترین خبر‌هایی بود که در این نشست اعلام شد.