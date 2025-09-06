بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، جعفرپورکبگانی در نشست شورای توسعه تعاون، بیان کرد: قبل از آغاز هفته تعاون با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشستی داشتیم که ۶ درخواست در آن مطرح شد و یکی از آنها مربوط به تعاونیها به ویژه تعاونیهای فراگیرملی و تعاونیهای مرزی بود که نقش موثری در اقتصاد دارند.
وی افزود: در کشورهای دیگر، تعاونی فقط جنبه حقوقی دارد، اما درکشور ما ایران جنبه حقوقی و فقهی دارد و با وجود ظرفیتهای بسیار بالایی که تعاونیهای مرزی دارند از آن غافل شدهایم.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم به تعاونیهای فراگیر ملی هم اشاره کرد و افزود: تعاونیهای فراگیر برگرفته از تفکر آیت الله شاهآبادی است که امروزه در اروپا روی همین موضوع کار شده و نتایج خوبی نیز حاصل شده است. مردم این کشورها از طریق تعاونی فراگیرملی متنعم شدهاند، اما درکشور ما ایران خیلی عقب هستیم.
وی بیان کرد: این تعاونیها شامل فعالیتهای اقتصادی است، اما جنبه مردمی و عام المنفعه نیز دارند و در اساسنامه آن ۳ درصد از سود مربوط به مردم در بخش آموزش و پرورش و درمان است و حتی در یک تعاونی ۶۰ هزار نفر عضو میشوند پس باید نگاه ما آینده نگر بوده و چشم انداز خود را تعریف کنیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر نیز با بیان اینکه این نشست باهدف بررسی چالشهای پیش روی تعاونیها و تلاش برای رفع مشکلات آنها برگزار شده است، گفت: تعاون رکن مهم جامعه به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی است بنابراین همه برنامهها و تلاش ما ایجاد روح تعاون و فهم و درک از مساله تعاون و گسترش آن در جامعه و مبنای الگوهایی است که وجود دارد.
مرتضی پروانه افزود: تعاونیهای مرزنشینان ظرفیت بسیار ارزشمندی از نظر اقتصادی دارند و افزون بر ۵۰۰ هزار نفر از هم استانیها عضو این تعاونیها هستند و انتظار داریم از طریق قانون مبادلات مرزی تعاونیها تقویت شوند.
وی ادامه داد: تعاونیهای فراگیر ملی نیز که دهکهای پایین جامعه در آن عضو هستند درصورت گسترش و افزایش اعضا در مشارکتهای اقتصادی، در طرحهای عمرانی، صندوقهای ضمانت سرمایه گذاری خرد مردمی تبدیل خواهند شد و قطب اقتصادی و اجتماعی برای رفع محرومیتها میشوند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بهره برداری از طرحهای مختلف در هفته تعاون هم خبر داد و اضافه کرد: ۳ مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران در آستانه بهره برداری است و بخش خصوصی نیز همکاری خوبی در این زمینه داشته است و آزادی شماری از زندانیان با همکاری بخش تعاون از دیگر برنامه هاست.