نقش مهم تعاونی‌های فراگیرملی و تعاونی‌های مرزی در اقتصاد

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش مهم تعاونی‌های فراگیرملی و تعاونی‌های مرزی در جامعه، گفت: این تعاونی‌ها در حوزه رونق اقتصادی نقش موثری دارند.