به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در نشست مشترک معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد با نمایندگان سازمان‌های منابع طبیعی و محیط زیست کشور، ابعاد مختلف طرح احداث شهرک تخصصی پوشاک استان بررسی و بر لزوم مکان‌یابی دقیق با رعایت کامل ملاحظات زیست‌محیطی و اصول توسعه پایدار تاکید شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد در این نشست با اشاره به مزیت‌های راهبردی این طرح گفت: ایجاد شهرک تخصصی پوشاک می‌تواند نقش بسزایی در ایجاد اشتغال پایدار، حمایت از تولید داخلی و برندسازی برای محصولات استان ایفا کرده و جایگاه یزد را در این صنعت ارتقا دهد.

محمدرضا علمدار یزدی افزود: تصمیم‌گیری نهایی درباره مکان‌یابی قطعی و آغاز عملیات اجرایی این طرح مهم، منوط به جمع‌بندی نهایی نظرات کارشناسی تمام دستگاه‌های ذی‌ربط و اخذ مجوز‌های لازم خواهد بود.

نمایندگان دستگاه‌های ملی ضمن ارزیابی گزینه‌های پیشنهادی برای احداث شهرک، بر ضرورت رعایت دقیق اصول توسعه پایدار و توجه حداکثری به ملاحظات زیست‌محیطی در استانی با شرایط اقلیمی خاص مانند یزد تاکید کردند.

مسئولان حاضر، ایجاد این شهرک را فرصتی مغتنم برای شکوفایی ظرفیت‌های بومی استان در صنعت دیرینه نساجی و پوشاک دانستند و آن را گامی مهم در جهت تکمیل زنجیره ارزش این صنعت عنوان کردند.