برنامه پخش فیلم مستند «۱۹۴۸، به یاد آور، به یاد نیاور» به کارگردانی نِتا شوشانی، از شبکه دولتی رژیم صهیونیستی، تهدید وزیر ارتباطات این رژیم را در پی داشت.

اخبار مستند، امروز ۱۵ شهریور- بخش اول

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شلومو کارعی، وزیر ارتباطات رژیم صهیونیستی تهدید کرده است که در صورت پخش این فیلم مستند، بودجه‌ شبکه‌ «کان»، مالک این اثر را قطع خواهد کرد.

این فیلم مستند، که موجب براشفتن بسیاری از مقامات رژیم صهیونیستی شده است، به بررسی وقایع پیرامون جنگ رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان در سال ۱۹۴۸ می‌پردازد.

این اثر سعی داشته است، تصور غالب و افسانه‌ای از این فاجعه را در رژیم صهیونیستی به چالش بکشد.