به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در دیدار پایانی رقابت‌های بدمینتون بین‌المللی جام کاسپین در بخش زنان و انفرادی، پریا اسکندری در دیداری حساس موفق شد مبینا ندایی را در دو گیم با نتایج ۱۵ بر ۱۲ و ۱۵ بر ۱۰ شکست دهد و عنوان قهرمانی و مدال طلا را به دست آورد.

مبینا ندایی نیز به مقام نایب‌قهرمانی و مدال نقره رسید. همچنین زهرا رباطی و آیدا عنایتی با رسیدن به مرحله نیمه‌نهایی، به طور مشترک مدال برنز این بخش را کسب کردند.

در رقابت‌های دونفره نیز تیم هانا ملاکریمی و آرتینا آقاپور حصیری در فینال این رقابت‌ها موفق شدند پس از باخت در گیم اول با نتیجه ۱۵ بر ۸، در دو گیم بعدی با امتیازات ۱۵ بر ۱۳ و ۱۵ بر ۱۳ برابر تیم قدرتمند پریا اسکندری و رومینا تاجیک به پیروزی برسند و مدال طلای این بخش را از آن خود کنند.

پریا اسکندری و رومینا تاجیک نیز با قرار گرفتن در جایگاه دوم، مدال نقره را به گردن آویختند. مدال برنز این بخش به دو تیم زهرا رباطی و فاطمه واعظیان، و فاطمه احمدزاده و ساره امینیان تعلق گرفت که عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشتند.

مسابقات بین المللی بدمینتون کاسپین دارای رنکینگ جهانی است و از ۱۲ تا ۱۵ شهریورماه با حضور ۶ کشور قزاقستان، جمهوری آذربایجان، امارات، ایران، اتریش و اندونزی به میزبانی انزلی برگزار شد.