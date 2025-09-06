طراحی و تولید محصول دانش بنیان
مخترع بروجنی سیستم هوشمند کاهش انرژی در گلخانهها را طراحی و تولید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، طراح این سیستم هوشمند گفت: این سیستم در گلخانهها مصرف انرژی را ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش میدهد.
صالحی افزود: در حال حاضر از این محصول در ۲۰ گلخانه بزرگ کشور استفاده میشود.
