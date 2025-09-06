به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های انفرادی آقایان در چارچوب مسابقات بدمینتون بین‌المللی جام کاسپین، با قهرمانی دمیتری پاناراین از کشور قزاقستان به کار خود پایان داد. پاناراین، ورزشکار المپیکی با رنکینگ جهانی ۱۰۰، در دیدار نهایی مقابل علی حیاتی از ایران قرار گرفت و با ارائه نمایشی مقتدرانه، در دو گیم پیاپی با نتایج ۱۵ بر ۱۲ و ۱۵ بر ۶ به پیروزی رسید و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

در این دیدار، علی حیاتی با عملکردی قابل تحسین و شایسته، به مدال نقره این دوره از مسابقات دست یافت. همچنین امیرحسین حسنی و محمد زرچی، دو نماینده دیگر ایران، به صورت مشترک در جایگاه سوم ایستادند و مدال برنز را از آن خود کردند.

همچنین مهدی انصاری و امیرحسین حسنی با نمایشی درخشان در فینال بخش دونفره مسابقات بین‌المللی جام خزر (کاسپین) موفق شدند تیم فرزین خانجانی و علی حیاتی را شکست دهند و عنوان قهرمانی را از آن خود کنند.

در این دیدار حساس، تیم خانجانی و حیاتی گیم نخست را با نتیجه ۱۵ بر ۱۰ به سود خود به پایان رساند، اما در ادامه این انصاری و حسنی بودند که با بازگشتی قدرتمند در دو گیم بعدی به ترتیب با نتایج ۱۵ بر ۱۳ و ۱۵ بر ۱۱ پیروز شدند و جام قهرمانی را بالای سر بردند. مقام‌های نهایی بخش دونفره آقایان:

قهرمان (مدال طلا): مهدی انصاری و امیرحسین حسنی

نایب‌قهرمان: فرزین خانجانی و علی حیاتی

مقام سوم مشترک:

محمدمتین قاسمی و محمدامین کارگران

صدرا صادقی و علیرضا قاسمی

این دوره از مسابقات جام خزر با حضور بازیکنان شاخص و در سطحی بالا برگزار شد و رقابت‌های جذاب و نزدیکی را در بخش‌های مختلف به نمایش گذاشت.

جام بین‌المللی کاسپین از ۱۲ تا ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۴ با حضور ورزشکارانی از کشور‌های قزاقستان، امارات متحده عربی، اندونزی، آذربایجان، اتریش و ایران، در سطحی حرفه‌ای و با استاندارد‌های بین‌المللی در منطقه آزاد انزلی برگزار شد.