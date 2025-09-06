به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این مسابقات به میزبانی مجتمع تجاری ستاره‌شهر مشهد و به همت کمیته بازی‌های فکری در دو آیتم ۲×۲ و ۳×۳ برگزار شد.

رقابت‌ها در رده‌های سنی زیر ۷ سال، زیر ۱۰ سال، زیر ۱۳ سال و آزاد و در دو بخش بانوان و آقایان برگزار و در پایان به نفرات برتر جوایز نقدی و حکم قهرمانی اهدا شد.

منتخبان هر بخش به عنوان تیم منتخب خراسان رضوی برای حضور در مسابقات کشوری برگزیده شدند.

در بخش ۲×۲، رایان نصری و پریناز کاخکی (زیر ۷ سال)، بهراد رضایی و مهدیار کاخکی (زیر ۱۳ سال) و علیرضا محمدزاده، محمد یاهویی و عرفان غفرانی (رده آزاد) به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

در بخش ۳×۳، رایان نصری (زیر ۷ سال) صادق آهویی و فرنوش مرتضوی (زیر ۱۰ سال)، مهدیار کاخکی و بهراد رضایی (زیر ۱۳ سال) و علی عطاردی، محمد یاهویی و محمدمهدی امین (رده آزاد) نفرات اول تا سوم شدند.