به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ ارسلان شکری در حاشیه بازدید از روستا‌های بانو وقازان شهرستان سردشت افزود: علاوه برساخت راه‌های روستایی جدید، ۸ کیلومتر روکش راه فرعی روستایی نیز در این شهرستان حال اجرا است.

وی ضمن تقدیر از مجموعه راهداری استان و فرمانداری شهرستان سردشت در اجرای بدون وقفه پروژه‌های زیرساختی این شهرستان تصریح کرد: در مجموع برای پروژه‌های در حال اجرای شهرستان سردشت ۱۳۱ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

شکری به اهمیت اجرای پروژه آسفالت محور بانو قازان بطول ۴کیلومتر اشاره کرد وگفت: پروژه آسفالت محور بانو باجمعیت ۳۶ خانوار و قازان با جمعیت۲۲ خانوار، با اعتباری معادل ۲۴ میلیارد تومان آغاز شده که به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی خاطر نشان‌کرد: اجرای این طرح موجب افزایش شاخص‌های برخورداری در بخش راه‌های روستایی این شهرستان، بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش دسترسی روستاییان خواهد شد.