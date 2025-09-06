پخش زنده
فردا یکشنبه ۱۶ شهریور ماه گرفتگی کلی در کشور رخ میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکزمهاباد؛ براساس اطلاعیه مرکز تقویم مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران ماه گرفتگی کلی ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، در تمام ایران قابل رؤیت خواهد بود.
مرکز تقویم مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران در اطلاعیهای اعلام کرد: فردا یکشنبه ١٦ شهریور از ساعت ١٩ و ٥٧ دقیقه، ماه گرفتگی آغاز میشود، ساعت ٢١ و ١ دقیقه، سایه زمین تمام قرص ماه را میپوشاند و ماه گرفتگی کلی آغاز میشود.
در ساعت ٢٢ و ٢٣ دقیقه، ماه شروع به خروج از سایه (باز شدن) میکند و پایان ماه گرفتگی در ساعت ٢٣ و ٢٧ دقیقه اتفاق میافتد.
این گرفتگی کلی در تمام ایران قابل رؤیت خواهد بود.
همچنین در آسیا، اروپا، استرالیا، آفریقا، بخش کوچکی از غرب آمریکای شمالی، قسمتی از شرق آمریکای جنوبی، اقیانوس آرام، اقیانوس اطلس، اقیانوس هند، قطب شمال و قطب جنوب ماه گرفتگی قابل مشاهده است.