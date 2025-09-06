به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نبی‌الله علی‌پور با تأکید بر ضرورت تأمین آب مصرفی سالم و با کیفیت در سکو‌های گازی پارس جنوبی، گفت: با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی، پروژه بومی‌سازی و ساخت ۱۲ دستگاه آب‌شیرین‌کن ضد انفجار از سال ۱۳۹۸ در دستور کار قرار گرفت و با توجه به اهمیت تأمین این تجهیزات در سکو‌های گازی مطابق رویه‌های سازمان ملی استاندارد و دستورعمل‌های عملیاتی شرکت نفت و گاز پارس، این تجهیزات حیاتی برای نخستین بار در کشور بومی‌سازی شد.

وی با اشاره به اینکه پروژه ساخت کامل دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن ضد انفجار پایان یافته و این دستگاه‌ها در سکو‌های تعیین شده پارس جنوبی نصب شده و یا در حال نصب هستند، اظهار کرد: دستگاه‌های آب شیرین‌کن ضد انفجار بومی‌سازی شده، با بهره‌گیری از تجربیات و مدیریت دانش متخصصان عملیات تولید و بهره‌برداری نفت و گاز پارس و همچنین الزامات ایمنی مرتبط با خطرات احتمالی کار در سکو‌ها و مطابق با استاندارد‌های داخلی و بین‌المللی طراحی و ساخته شده‌اند.

رئیس مهندسی مدیریت تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس تصریح کرد: با طراحی و ساخت این دستگاه، چالش‌هایی همچون تأمین آب از طریق شناور، درگیری ناوگان شناوری مورد نیاز در بخش عملیات تولید و تعمیرات جهت انتقال آب، کاهش سطح کیفی آب مصرفی و تأخیر در تأمین آب به دلیل شرایط ناپایدار دریا رفع شد.

وی افزود: توانمندی ساخت این دستگاه در کشور سبب شد تا ضمن تأمین از طریق سازنده داخلی، از توان عملیاتی پشتیبانی در سایر بخش‌ها استفاده شود و از سوی دیگر با صرفه‌جویی قابل توجه در هزینه‌ها، از خروج ارز از کشور جلوگیری شد.

علی‌پور با اشاره به قابلیت استفاده از این فناوری بومی‌سازی شده در مراحل طراحی و ساخت سکو‌های جدید، گفت: با توجه به راهبری و بهره‌برداری از میدان پارس جنوبی در طول بیش از ۲۰ سال، خوشبختانه تجربیات و مدیریت دانش گسترده‌ای در حوزه‌های گوناگون فنی و مهندسی ایجاد شده است که با حمایت و همکاری همه‌جانبه وزارت نفت و شرکت‌های تابعه با سازندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی، تولیدات کاربردی و مهمی را برای استفاده در صنعت نفت و به ویژه سکو‌های گازی پارس جنوبی به دنبال داشته است