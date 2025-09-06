سخنگوی شورای رقابت از به روزرسانی دستورالعمل خودرویی شورای رقابت با مصوبه ۷۸۴ خبر داد و گفت: بر این اساس، سازمان حمایت قیمت خودرو را محاسبه و همزمان در اختیار شورای رقابت و سامانه ۱۲۴ قرار می‌دهد.

سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت در گفت‌و‌گو با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ،گفت: برای خودروسازان ملاک، همان قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت و ثبت‌شده در سامانه ۱۲۴ خواهد بود و فرصت یک‌ماهه از زمان درخواست تا اعمال تغییرات در نظر گرفته شده است؛ به این ترتیب قیمت‌ها از تغییر مکرر و تأثیرپذیری از عوامل مختلف مصون می‌مانند.

وی به دیگر نقاط مثبت مصوبه اشاره کرد و گفت: در دستورالعمل جدید مردم نیاز به بلوکه‌کردن پول و وکالتی کردن حساب‌ها ندارند. همچنین شاخص رقابت‌پذیری بیش از گذشته جدی گرفته شده است و در صورتی که قیمت یک خودرو نسبت به مشابه خارجی در سطح پایین‌تری قرار بگیرد، اجازه افزایش قیمت ندارد.

سخنگوی شورای رقابت ادامه داد: این مرحله بر اساس تشخیص و بررسی وزارت صمت انجام می‌شود که مشخص می‌کند خودرو رقابت‌پذیر است یا خیر، همچنین معرفی خودرو‌های مشابه خارجی نیز بر عهده وزارت صمت است.

سپهر دادجوی توکلی افزود: هر دستورالعملی مهم‌ترین هدفش عملیاتی شدن آن است تا بتواند بر بازار اثرگذار باشد. بر همین اساس، شورای رقابت پس از چالش‌های متعدد در اجرای مصوبه ۷۳۰، اقدام به بازنگری کرده و امروز مصوبه ۷۸۴ را در سامانه مرکز ملی رقابت ابلاغ کرده است.

به گفته وی مصوبه ۷۸۴، به‌روزرسانی دستورالعمل قبلی این شورا در حوزه خودرو است و بر مبنای آن، قیمت‌گذاری همچنان بر اساس فرمول گذشته شامل بهای تمام‌شده و سود عادلانه انجام می‌شود، اما تغییرات شکلی برای شفافیت بیشتر و جلوگیری از تکرار چالش‌ها اعمال شده است.

وی افزود: نظارت بر اجرای دستورالعمل همچون گذشته بر عهده شورای رقابت است و سازمان حمایت نیز به عنوان نهاد تخصصی در زمینه قیمت‌گذاری به شورا کمک می‌کند؛ همان‌گونه که در مصوبه ۵۴۳ عمل می‌شد، این سازمان همچنان قیمت‌ها را محاسبه کرده و در سامانه ۱۲۴ اطلاع‌رسانی می‌کند.

سخنگوی شورای رقابت ادامه داد: از اسفند سال گذشته تاکنون شورای رقابت بار‌ها در بررسی موضوع خودرو مصوبه‌های گوناگونی داشته است؛ برخی از این مصوبات تنها در حد پیش‌نویس باقی مانده و قابلیت ابلاغ نداشته‌اند. آنچه اکنون منتشر شده، مصوبه ۷۸۴ است که قابلیت استناد دارد.

به گفته دادجوی توکلی، از ویژگی‌های مثبت دستورالعمل اخیر، محدودیت زمانی یک ماهه برای بررسی درخواست خودروسازان در تغییر قیمت‌ها است؛ به این معنا که از زمان ارائه درخواست، دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان حمایت موظفند ظرف یک ماه نظر خود را اعلام کنند.

وی تأکید کرد: شاخص رقابت‌پذیری در این مصوبه جایگاه پررنگ‌تری دارد و نقش وزارت صمت در آن تعیین‌کننده است؛ به‌گونه‌ای که اگر خودرویی قادر به رقابت با محصول مشابه خارجی نباشد، اجازه افزایش قیمت نخواهد داشت. سخنگوی شورای رقابت با اشاره به تغییر در وضعیت خودرو‌های وارداتی تصریح کرد: خودرو‌های وارداتی با تشخیص شورا از شمول دستورالعمل در بازار‌های انحصاری خارج شده و قیمت‌گذاری آنها تابع قوانین دیگر است، نه فرمول شورا.

وی با اشاره به مشکلات گذشته گفت: دستورالعمل جدید در اصل تغییری در ماهیت قیمت‌گذاری ایجاد نکرده و همچنان فرمول بهای تمام‌شده به‌علاوه سود عادلانه ملاک است؛ اما تغییرات شکلی برای شفاف‌سازی و جلوگیری از اختلالات صورت گرفته است.