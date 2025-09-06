به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر حوزه ریاست وروابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان گفت: ثبت نام و انتخاب رشته برای آن دسته از رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی که در مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته نیمسال اول پذیرش آنها به صورت صرفاً براساس سوابق تحصیلی است، تا ساعت ۲۴ جمعه ۲۱ شهریور ادامه دارد.

حمیدرضامحمدحسینی افزود:داوطلبان با مراجعه به سامانه مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به نشانی http://azmoon.org ابتدا دفترچه راهنمای ثبت نام را دریافت و پس از مطالعه و کسب آگاهی، در صورت تمایل و داشتن شرایط با تهیه کارت اعتباری نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام کنند.