دانشگاه آزاد اسلامی؛
آغاز انتخاب رشته پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی
نام نویسی و انتخاب رشته پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی در مقاطع کاردانی نا پیوسته و کارشناسی پیوسته مهر ماه دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر حوزه ریاست وروابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان گفت: ثبت نام و انتخاب رشته برای آن دسته از رشتههای تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی که در مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته نیمسال اول پذیرش آنها به صورت صرفاً براساس سوابق تحصیلی است، تا ساعت ۲۴ جمعه ۲۱ شهریور ادامه دارد.
حمیدرضامحمدحسینی افزود:داوطلبان با مراجعه به سامانه مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به نشانی http://azmoon.org ابتدا دفترچه راهنمای ثبت نام را دریافت و پس از مطالعه و کسب آگاهی، در صورت تمایل و داشتن شرایط با تهیه کارت اعتباری نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام کنند.
وی ادامه داد: ثبت نام پذیرش براساس سوابق تحصیلی به صورت مجزا از انتخاب رشته، رشتههای با آزمون سراسری است و بیش از ۹۵ درصد رشته/ محلهای دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع کاردانی و کارشناسی بدون آزمون هستند، داوطلبان میتوانند در صورت تمایل با مراجعه به سامانه مذکور نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.
محمد حسینی اضافه کرد: داوطلبان ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج می توانند با مراجعه حضوری به حوزه پذیرش و ثبت نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج و یا تماس با شماره تلفن ۰۹۱۷۴۲۲۹۸۴۵ و اخذ راهنماییهای لازم در تمام مقاطع تحصیلی کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در بیش از ۱٢٠ کد رشته تحصیلی متنوع و مختلف و براساس علاقه ثبت نام و ادامه تحصیل دهند.