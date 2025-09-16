پخش زنده
بنابر اعلام سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در زمان حاضر حدود ۳۸۰ تن پسته در این استان زنجان تولید و برداشت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛سرپرست مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی زنجان از کشت پسته در ۴۳۳ هکتار از اراضی استان خبر داد و گفت:از این میزان، ۳۰۰ هکتار بارور و ۱۴۳ هکتار هنوز به مرحله باردهی نرسیده است.
کریمی افزود: تمرکز اصلی کشت پسته در استان که از چند سال گذشته آغاز شده، در شهرستانهای زنجان و ماهنشان بهویژه روستای رجعین است.
وی ادامه داد: برخلاف تصور عمومی، پسته گیاهی مقاوم به خشکسالی نیست و نیاز آبی آن مشابه سایر محصولات باغی است به همین دلیل، توسعه کشت پسته تنها در مناطقی مجاز است که پس از بررسیهای کارشناسی توسط مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی تأیید شده باشد.
کریمی، مدیریت منابع آبی را شرط اساسی برای پایداری این محصول دانست و افزود: برای ارتقای دانش کشاورزان، کلاسها و کارگاههای آموزشی برگزار میشود که بر فرآوری بهموقع محصول، جلوگیری از آلودگی به آفلاتوکسین و تولید پسته سالم برای صادرات تمرکز دارد.
وی همچنین به زمانبر بودن رسیدن پسته به مرحله تولید اقتصادی و هزینههای بالای نگهداری آن اشاره کرد و گفت: کشاورزانی که قصد ورود به این حوزه را دارند، باید از دانش کافی، سرمایه مناسب و مشاوره کارشناسان در زمینه اقلیم و خاک برخوردار باشند.
کریمی وجود ترمینالهای فرآوری پسته در مناطق پستهخیز را عاملی مهم در حفظ کیفیت محصول دانست و تصریح کرد: این مراکز با فرآوری سریع پس از برداشت، مانع از افت کیفیت شده و زمینه صادرات موفق را فراهم میکنند.
سرپرست مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان پسته را نه فقط یک محصول کشاورزی، بلکه فرصتی راهبردی برای توسعه اقتصادی استان زنجان دانست که با برنامهریزی دقیق و حمایتهای لازم، میتواند به یکی از ارکان اصلی اقتصاد منطقه تبدیل شود.
ارقام پسته کشت شده در استان زنجان شامل احمدآقایی، اکبری، کلهقوچی و قزوینی است و همچنین به میزان کم نیز از سایر ارقام کشت میشود.