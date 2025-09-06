مدیرعامل ستاد دیه استان همدان گفت: به مناسبت هفته وحدت، یک زوج همدانی فیش حج خود را برای آزادی یک زندانی جرائم غیرعمد اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، یدالله روحانی منش افزود: این زوج با اهدای فیش‌های حج خود، موجب آزادی یک پدر زندانی شدند که به علت محکومیت مالی و بدهی ۴۰ میلیون تومانی از اردیبهشت‌ماه در زندان بود.

او با بیان اینکه در حال حاضر ۳۷۰ نفر به علت محکومیت‌های مالی، مهریه و دیه در زندان هستند، تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز ۱۷۳ نفر زندانی جرائم غیرعمد در استان آزاد شدند که بدهی آنها بیش از چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بود.

مدیرعامل ستاد دیه همدان گفت: شماره حساب ۰۱۰۶۳۲۹۵۵۵۰۰۱ بانک ملی، شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۱۹۹۵۳۰۷۱۲ بانک ملی، شماره حساب ۲۰۳۰۳۰۳۰۳۷ و شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۱۱۵۱۸۴ بانک ملت، شماره حساب ۳۳۲۲۴۳۸۳۱۰۳۸۷۱ و شماره کارت ۶۲۷۳۸۱۱۰۳۸۳۷۹۸۰۳ بانک انصار آماده دریافت کمک‌های شهروندان است.