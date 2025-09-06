پخش زنده
امروز: -
رئیس جمهور با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی یکی از اصلیترین مصرفکنندگان ارز دولتی است، گفت: باید بر هزینهکرد این منابع ارزی دقت شود تا کالا گران تهیه نشده و بیشترین سود آن، به مصرفکنندگان اصلی و هدف اصلی تخصیص این منابع ارزی برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان صبح امروز شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴، با حضور در شرکت بازرگانی دولتی، در نشست وزیر و مدیران وزارت جهادکشاورزی حضور یافت و ضمن شنیدن گزارشها و دیدگاههای آنان، در سخنانی مهمترین انتظارات خود از این دستگاه اجرایی را تشریح کرد.
رئیس جمهور ضرورت کاهش هزینههای جاری دستگاههای اجرایی از جمله وزارت جهادکشاورزی با توجه به گستردگی و تعدد زیرمجموعهها و نیروی انسانی آن را یکی از مهمترین انتظارات خود عنوان کرد و اظهار داشت: حذف موازیکاریها، مدیریت هزینههای جاری، افزایش بهرهوری و کوچک و چابکسازی ساختار اداری از جمله اقداماتی است که میتواند به کنترل هزینههای جاری دستگاههای اداری کمک کند.
آقای پزشکیان افزود: با توجه به تاثیر قابل توجه هزینههای جاری دستگاهها بر روی نرخ تورم، مدیریت این هزینههای ضرورت مضاعف دارد.
رئیس جمهور حفظ و ایجاد تعادل میان منابع و مصارف را از دیگر ضرورتهایی عنوان کرد که باید به آن توجه بیشتر شود و تصریح کرد: این موضوع مهم باید اصلیترین دغدغه همه ارکان دستگاههای اجرایی از جمله وزارت جهادکشاورزی باشد. در وزارت جهادکشاورزی باید این نکته که با توجه به منابع موجود، چه بکاریم، کجا بکاریم و چگونه بکاریم، اولویت محوری همه برنامهریزیها و اقدامات باشد.
آقای پزشکیان همچنین بر ضرورت تلاش برای توزیع عادلانه یارانهها و اطمینان حاصل کردن از رسیدن آن به دست مصرفکنندگان اصلی تاکید کرد و گفت: وزارت جهادکشاورزی یکی از بزرگترین مصرفکنندگان ارز دولتی است و هزینهکرد این منابع باید با دقت رصد و مدیریت شود تا مصرفکنندگان اصلی از عواید آن بهرهمند شوند، نه اینکه افراد بهرهمندتر که به طور طبیعی خرید بیشتری دارند، بیشتر از این منابع بهرهمند شوند.
رئیس جمهور توجه بیش از پیش بر افزایش سرمایهگذاری در بخش فناوری و بهرهگیری از تجهیزات و راهکارهای نوین در بخش کشاورزی، مدیریت توأمان مصرف و تقاضا در کنار عرضه، بهینهسازی و نظارت دقیق بر فرآیند خرید و تامین کالاهای اساسی از خارج از کشور به منظور جلوگیری از افزایش هزینههای تامین کالا در هر مرحله از خرید در خارج تا تحویل در داخل کشور و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای تجاری در منطقه را از جمله دیگر انتظارات خود از وزارت جهادکشاورزی عنوان کرد.
آقای پزشکیان با تاکید بر ضرورت بازنگری در مدل اعطای مجوز و نیز مدیریت احداث واحدهای گلخانهای و نیز الگوی کشت خاطرنشان کرد: احداث گلخانهها نیز با توجه به در دسترس بودن منابع آبی و نیز شرایط صادراتی مطلوبتر باید به سواحل جنوبی کشور منتقل شود. از سوی دیگر رویههای مرسوم و معمول شیوه کشت باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد و البته این مسئله باید با لحاظ دقیق همه جوانب و تبعات اجتماعی احتمالی آن به شکلی جامع بررسی، برنامهریزی و اجرایی شود. این اقدام باید در قالب کارگروه و با روابط بینبخشی حداکثری به پیش برده شود.
بهرهگیری از ظرفیتهای بلااستفاده در بخش تولیدات محصولات غذایی و صنایع تبدیلی به منظور ایجاد ارزش افزوده بیشتر از تولیدات کشاورزی با رویکرد صادراتی، تلاش برای بهرهگیری از تجربیات موفق جهانی در عرصه بیابانزدایی، بازنگری سیاستی، ماموریتی و عملکردی مراکز تحقیقاتی در حوزه کشاورزی به منظور ارتقای بهرهوری و استفاده حداکثری از ظرفیتهای آنها متناسب با منابع تخصیصی و سامان دادن فاصله عرضه محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره خانواده با هدف حذف واسطهگری، جلوگیری از افزایش بیدلیل قیمت و اختصاص سود محصولات به تولیدکنندگان واقعی و جلوگیری از اجحاف به مصرفکنندگان از دیگر انتظارات مطرح شده از سوی رئیس جمهور در این جلسه بود.
آقای پزشکیان همچنین از مدیران بخشهای مختلف وزارت جهادکشاورزی خواست تا اجرای کامل سیاستها و برنامههای ابلاغی با هدف اعتلا، عزت و سربلندی کشور را مأموریت و دغدغه اصلی خود بدانند و اظهار داشت: هر جزئی از برنامهها و سیاستها را که از نظر شما قابل اجرا نیست، به شکل مستدل و مستند ارائه دهید تا برای اصلاح و بهروزآوری آن در هماهنگی با مجلس شورای اسلامی اقدامات لازم انجام شود.
رئیس جمهور همچنین از وزیر و مدیران وزارت جهادکشاورزی خواست تا با اتخاذ رویکرد «تمرکز خاص»، پیشبرد امور و اجرای برنامهها را به شکل دقیق، مستمر و منظم رصد و ضمن اطمینان یافتن از پیشرفت موثر اقدامات، گزارش آن را نیز ارائه کنند.
آقای پزشکیان همچنین با تاکید بر اینکه در هر زمینهای از تهیه صرف اسناد و برنامههای مکتوب خودداری کرده و حتما برنامه اقدام و اجرا تهیه کنید، افزود: رشد یا عقبماندگی از ما و شما مدیران نشأت میگیرد؛ آینده همان چیزی است که اراده و نسبت به اجرای آن اقدام میکنیم. اگر عزم خود را جزم کنیم میتوانیم بر مشکلات غلبه و روند را به شکل مستمر بهبود بخشیم، کافی است هر کس در هر روز به اندازه یک قدم مشخص به جلو حرکت کند. شایسته این مردم و این کشور نیست که با این همه نعمت و استعداد تا این حد با مشکل مواجه باشد.
رئیس جمهور تصریح کرد: کار با امر و نهی صرف به پیش نمیرود؛ هرکس به جای اینکه از دیگران بخواهد که خود را اصلاح کنند، اصلاح را از خود آغاز کند. به جای آنکه دنبال مقصر باشیم، به دنبال شناسایی علت مشکلات و رفع آنها باشیم. از تجربیات دیگران درس بگیریم، توانمندیهای خود را ارتقا دهیم، برای بهتر شدن تلاش مستمر داشته باشیم و باور داشته باشیم که میتوانیم بر مشکلات غلبه و بهترین باشیم. برقراری حداکثری ارتباط بین بخشی با دستور و بخشنامه مقدور نیست، باید ارتباط گرفتن را به شکل علمی دنبال کنیم و در همین راستا با مردم نیز تعامل موثر و مثبت برقرار کنیم تا از مشارکت آنها نیز به بهترین شکل بهره بگیریم.