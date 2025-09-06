به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست مدیریت امور طیور سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: در مردادماه امسال، ۱۰ میلیون و ۳۵۰ هزار قطعه در استان جوجه ریزی شد.

احمد داوطلب با اشاره به طولانی‌شدن دوره‌های پرورش مرغداری‌ها و گرمای هوا گفت: معمولاً جوجه‌ها پس از حدود ۵۰ روز به بازار عرضه می‌شوند؛ مرغ گوشتی تولیدی از محل این میزان جوجه‌ریزی از تاریخ ۲۰ شهریور تا ۲۰ مهرماه به بازار مصرف عرضه خواهد شد.

او افزود: خراسان رضوی با ظرفیت تولید ۳۲ میلیون قطعه جوجه در تولید گوشت مرغ رتبه چهارم دارد و میزان جوجه‌ریزی با توجه به نیاز استان، به صورت مطلوب برآورد شده است.