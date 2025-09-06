پخش زنده
امروز: -
معاون توسعه مدیریت و منابع ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی از اصلاحیه حداکثر مساحت اراضی موردنیاز برای احداث مجتمعهای خدماتی و رفاهی بینراهی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ صادق عباسزاد با اعلام این خبر گفت: در راستای حمایت از سرمایهگذاری و توسعه خدمات بینراهی، مساحت زمین موردنیاز برای احداث مجتمعهای خدماتی رفاهی کوچکمقیاس (با محوریت هفتگانه) در دستور کار اداره کل راهداری وحمل ونقل جادهای استان قرار گرفت.
وی تصریح کرد: مجتمعهای کوچکمقیاس با محوریت هفتگانه شامل جایگاه سوخت، خدمات خودرویی، سرویس بهداشتی، محل اقامتی، پارکینگ، رستوران و فروشگاه بوده و زمینه جذب سرمایهگذاران در این بخش به طور کامل فراهم است.
عباسزاد خاطرنشان کرد: در خصوص مجتمعهای خدماتی رفاهی دو منظوره (مجتمع و تیرپارک)، سرمایهگذاران میتوانند با درجهبندی یک تا چهار، از مساحت ۷۷۰۰۰ تا ۲۲۰۰۰ مترمربع نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه ملی مجوزها به نشانی www.mojavez.ir اقدام کنند.
وی ادامه داد: پیگیری این درخواستها همانند سایر مجتمعها از سوی اداره سرمایهگذاری و بازرگانی اداره کل انجام خواهد شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی اظهار کرد: هدف از اصلاح ضوابط مساحت اراضی موردنیاز برای احداث مجتمعهای خدماتی و رفاهی بینراهی، تسهیل روند سرمایهگذاری، توسعه زیرساختهای رفاهی جادهای و افزایش ایمنی و آسایش مسافران در محورهای مواصلاتی است.