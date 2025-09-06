امام جمعه پیرانشهر گفت: برای مقابله با تهدیدات و تهاجمات دشمن وحدت میان شیعه و سنی به‌ویژه علمای دینی باید تقویت شود .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ ماموستا محمدصالح هاشم‌آبادی امروز در کارگروه مسأله‌محور ایران اسلامی سومین همایش فرهیختگانی عالم تمدن ساز که با موضوع دفاع مقدس ۱۲ روزه و امت اسلامی در مصلای امام خمینی رحمه الله ارومیه برگزار شد، با تأکید بر اهمیت ایمان به وحدت میان مسلمانان، به تحلیل جنگ ۱۲ روزه اخیر و دستاورد‌های آن در تقویت انسجام داخلی کشور پرداخت و بر لزوم استمرار این وحدت در برابر تهدیدات جهانی تأکید کرد.

امام جمعه پیرانشهر با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر و نقش مهم وحدت در این پیروزی، گفت: این جنگ ۱۲ روزه، به‌واقع یک مقدمه برای جنگ جهانی بود. ایران در نقطه‌ای قرار گرفت که دشمنانش، از جمله غرب و اسرائیل، به‌شدت علیه ما توطئه کرده بودند. اما در نهایت، ایمان و اراده مردم و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری توانست نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کند.

ماموستا هاشم‌آباد همچنین به تحلیل اشتباه محاسباتی دشمن در این جنگ پرداخته و افزود: دشمنان فکر می‌کردند که می‌توانند با تبلیغات و تهدیدات خود، ایران را به زانو درآورند، اما این اتفاق نیفتاد. این نشان می‌دهد که وحدت داخلی و ایمان به راه امام و رهبری، تنها راه پیروزی است. باید بدانیم که تنها از طریق انسجام داخلی است که می‌توانیم در برابر تهدیدات جهانی مقاومت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود بر ضرورت تداوم وحدت میان مسلمانان تأکید کرد و گفت: ما باید همواره ایمان به وحدت داشته باشیم. این وحدت تنها یک استراتژی نیست، بلکه یک اصل اساسی است. همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند، وحدت باید محور اصلی فعالیت‌های ما باشد. وحدت میان شیعه و سنی باید تقویت شود و به‌ویژه علمای دینی باید با همکاری بیشتر، نقاط اختلافی را کاهش دهند.

ماموستا هاشم‌آبادی در ادامه اشاره کرد که برخی اختلافات مذهبی باید از بین برود و گفت: ما در مذاهب مختلف اختلافات جزیی داریم، اما این اختلافات نباید به دشمنان اسلام کمک کند. باید سعی کنیم که نقاط اشتراک خود را برجسته کرده و در عین حال، از تفرقه جلوگیری کنیم. برای مثال، ما در اهل سنت روز ۱۲ ربیع‌الاول را به‌عنوان روز ولادت پیامبر (ص) جشن می‌گیریم، که این نکته می‌تواند برای نزدیک شدن بیشتر میان مذاهب مفید باشد.

وی در پایان سخنرانی خود افزود: ما باید به‌طور جدی به این امر توجه کنیم که اختلافات مذهبی نباید به نقطه‌ای برسد که وحدت مسلمین را تهدید کند. با حمایت از رهبری مقام معظم رهبری، نیرو‌های مسلح و انسجام مردم، ما همیشه در برابر دشمنان پیروز خواهیم بود.