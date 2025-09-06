به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حسین نجف زاده گفت: پرونده واحد عکاسی برای تقلب در ارائه خدمات تهیه کلیپ و آلبوم عکس به میزان ۲۰۴ میلیون ریال در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان مهاباد رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر پرداخت ۲۰۴ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی به پرداخت ۲ میلیارد و ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر میزان تخلف محکوم کرد.

نجف زاده گفت: بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مهاباد گزارش تخلف را در پی شکایت شاکی خصوصی و در بازرسی از واحد عکاسی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.