اجرای ۱۶۳ طرح جایگزین مدارس کانکسی در لرستان
استاندار لرستان گفت:۱۶۳ مدرسه ی استاندارد تا مهرماه امسال جایگزین مدارس کانکسی در استان خواهد شد.
به گزارش خبر گزاری صداو سیمای استان لرستان
؛استاندار لرستان گفت: برای برچیده شدن مدارس سنگی استان باید از ظرفیت مردم محوری، مشارکت خیران و جذب منابع مسؤولیت اجتماعی استفاده کرد.
سید سعید شاهرخی افزود: عملیات اجرایی جایگزینی ۷۰ مدرسه سنگی استان باید با هماهنگی دستگاههای مرتبط تسریع و جانماییها تا یک هفته آینده انجام شود.
وی بیان کرد:از این تعداد مدارس ۵۲ طرح با مشارکت بسیج سازندگی استان اجرا میشود و پیگیری برای جذب ۷۵ میلیارد تومان اعتبار ملی لازم برای اجرای این طرح ها، باید انجام شود.
استاندار لرستان با قدردانی از تعهد، علاقه و پشتکار سپاه حضرت ابوالفضل لرستان و بسیج سازندگی استان برای اجرای این طرحها افزود:۱۶ مدرسه سنگی دیگر هم باید کمک بنیاد برکت تقبل شده و دو مدرسه دیگر به علت مشکل زمین و جانمایی تاکنون تعیین تکلیف نشدهاند که طی هفته جاری تعیین تکلیف خواهد شد.
شاهرخی بیان کرد: از مجموع ۱۷۰ مدرسه کانکسی استان ۱۶۳ مدرسه همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید به بهره برداری میرسد و مابقی تا ۱۵ مهرماه تکمیل و افتتاح میشوند..
استاندار لرستان گفت: ۱۵ مدرسه تخریبی با ۱۳۲ کلاس درس در استان وجود دارد که باید پیگیریهای لازم برای تأمین اعتبار و اجرای آنها از طریق هلدینگهای بزرگ از جمله خلیج فارس انجام شود.
شاهرخی افزود: در خصوص مدارس با تراکم بالای ۳۵ نفر که ۲۱۶ کلاس درس هستند هم باید مواردی همچون جابجایی کلاس ها، تقسیم بندی دانش آموزان تا پیش از آغاز سال تحصیلی انجام شود.
استاندار لرستان گفت:همچنین ۶۴ مدرسه با ۳۵۹ کلاس درس در حال ساخت در استان وجود دارد که میزان پیشرفت و روند ساخت این طرحها باید تسریع شود.