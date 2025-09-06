فردا؛ زمان ماه گرفتگی و خواندن نماز آیات واجب است
براساس اعلام مرکز تقویم مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران؛ یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ از ساعت ۱۹ و ۵۷ دقیقه، ماه گرفتگی شروع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ماه گرفتگی کامل در ایران در شامگاه یکشنبه ۱۶ شهریور رخ میدهد و در همه شهرها قابل مشاهده است.
فردا شب ساعت ۲۱ و یک دقیقه، سایه زمین تمام قرص ماه را میپوشاند و ماه گرفتگی کلی آغاز خواهد شد.
در ساعت ٢٢ و ٢٣ دقیقه، ماه شروع به خروج از سایه (باز شدن) میکند و پایان ماه گرفتگی در ساعت ٢٣ و ٢٧ دقیقه اتفاق میافتد.
این گرفتگی کلی در سراسر ایران قابل دیدن است.
این پدیده نجومی در آسیا، اروپا، استرالیا، آفریقا، بخش کوچکی از غرب آمریکای شمالی، قسمتی از شرق آمریکای جنوبی، اقیانوس آرام، اقیانوس اطلس، اقیانوس هند، قطب شمال و قطب جنوب قابل مشاهده است.
هنگام وقوع ماه گرفتگی خواندن نماز آیات واجب است.
بنا به فتوای علمای دینی ، مکلف میتواند از زمان شروع گرفتگی خورشید، نماز آیات را بخواند و بنابر احتیاط واجب، باید به قدرى تأخیر نیاندازد که شروع به بازشدن کند و اگر از آن وقت تا قبل از باز شدن کامل به تأخیر انداخت باید نماز را بدون نیت ادا و قضا (به قصد ما فی الذمه) بخواند.
کسی که هنگام گرفتن ماه یا خورشید اصلاً مطلع نشود و بعد از باز شدن آن بفهمد، درصورتی که گرفتگی کامل بوده، باید قضای نماز آیات را بخواند، ولی اگر فقط مقداری از آن گرفته بوده، قضا بر او واجب نیست.
نقل از شیخ مفید:
از امام صادق و امام باقر (صلوات الله علیهما) روایت شده که فرمودند: هرگاه خداوند بخواهد بندگانش را بترساند و نهیبش را بر مخلوقات تجدید کند، خورشید و ماه را بپوشاند.
پس هرگاه آن را دیدید با خواندن نماز به سوی خداوند پناه ببرید.