معاون علمی رئیسجمهور و وزیر ارتباطات در نشست ۱۵ شهریور بر نقش فعال دولت در هوشمندسازی و تحول دیجیتال کشور تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در نشست مشترک معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییسجمهور و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که ۱۵ شهریورماه در محل معاونت علمی برگزار شد، بر نقش پیشرو دولت چهاردهم در تحول دیجیتال و هوشمندسازی تاکید شد.
نشست مشترک حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییسجمهور و ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با هدف بررسی راهبردهای کلیدی این طرح، ۱۵ شهریورماه در محل معاونت علمی برگزار شد.
این نشست به توافقات مهمی برای همکاری نهادهای مختلف دولتی از جمله وزارت ارتباطات، معاونت علمی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در پیشبرد این اهداف منجر شد.
حسین افشین، طی سخنانی در این نشست به ترسیم مسیر آینده دولت چهاردهم پرداخت و بر نقش محوری فناوری و تحول دیجیتال در این دوره تأکید کرد و گفت: ما میخواهیم فناوری و تحول دیجیتال به عنوان پیشران دولت چهاردهم شناخته شود.
رییس بنیاد ملی نخبگان یکی از اهداف کلیدی این رویکرد را تسهیل زندگی روزمره مردم عنوان کرد و افزود: مردم باید احساس کنند که زندگیشان آسان شده است. دسترسی به خدمات دولتی و اجتماعی از طریق پلتفرمهای دیجیتال و هوشمند، میتواند بسیاری از مشکلات و موانع را از پیش رو بردارد و رفاه عمومی را افزایش دهد.
حمایت معاونت علمی در جهت تسهیل ورود استارتاپها به بورس
افشین همچنین در این نشست به اهمیت حل مشکلات زیستبوم اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و گفت: ما تمام تلاش خود را برای رفع موانع پیش روی این زیستبوم به کار خواهیم گرفت.
او از حل مشکل ورود پلتفرم دیوار به بازار بورس خبر داد و اعلام کرد: این موضوع با حمایت معاونت علمی و وزارت ارتباطات و پس از تعامل با نهادهای مربوطه، برطرف شده است.
این مقام مسئول با اشاره به حمایتهای مالی از صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: سال گذشته ۱۳ همت به صندوق کمک کردیم و امروز نیز صندوق نوآوری ۲۳ همت منابع دارد. این منابع مالی با هدفمندسازی و تشخیص اولویتها، در جهت توسعه فناوریهای کلیدی هزینه خواهد شد.
معاون علمی رییسجمهور بر اهمیت تخصیص هدفمند منابع تأکید کرد و گفت: در حال حاضر، ۲۰ درصد بودجه معاونت علمی بر اساس تقاضا و ۸۰ درصد بر اساس هدفگذاریهای مشخص پیش میرود.
یکی از مهمترین بخشهای سخنان افشین، به سرمایهگذاری در زیرساختهای پردازشی مربوط میشد. او با اعلام سرمایهگذاریهای سنگین برای توسعه مراکز داده و پردازش، گفت: حداقل مقداری که یک مرکز میتواند GPU (واحد پردازش گرافیکی) داشته باشد، چهار همت معادل ۶۰ پتافلاپس است که در این صورت ما نیز سهم پنجاه درصدی دولت را خواهیم گذاشت.
«مشارکت بخش خصوصی» کلید تحول دیجیتال
در ادامه این نشست، ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تاکید بر اینکه دولت چهاردهم با رویکردی نوین به موضوع تحول دیجیتال و هوشمندسازی خواهد پرداخت، از ضرورت مشارکت جدی بخش خصوصی به عنوان اصلیترین رکن این تحول سخن گفت.
هاشمی با اذعان به اینکه تلاشهای صورتگرفته در سالهای اخیر برای ایجاد دولت الکترونیک و هوشمندسازی، نتایج ملموسی در زندگی مردم نداشته است، گفت: با وجود تلاشهای بسیار، این موضوع در زندگی مردم نمایان نیست. وی دلیل اصلی این ناکامی عدم مشارکت جدی بخش خصوصی در این فرآیند است.
وی با تشریح طرح جدید تحول دیجیتال، گفت: این طرح بر مبنای یک نگاه زیستبومی به ۱۶ بخش تقسیم شده و با مشارکت بخش خصوصی پیش خواهد رفت.
این مقام مسئول مهمترین جنبه این طرح را نقش آن در رشد اقتصادی دانست و گفت: این طرح، اقتصاد ما را بزرگ کرده و فضای جدیدی را ایجاد میکند. تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی، نیازمند افزایش بهرهوری است که ۳۵ درصد از آن با استفاده از فناوریهای نوین و اجرای این طرح قابل دستیابی است.
هاشمی در پایان به نقش کلیدی این طرح در توسعه هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: ما ضعف دادهای در کشور داریم که این طرح میتواند آن را پوشش دهد و به نظام حکمرانی با استفاده از هوش مصنوعی کمک کند.