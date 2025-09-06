\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0622\u0632\u0645\u0648\u0646 \u0645\u0647\u0627\u0631\u062a \u0645\u0627\u062f\u0647 \u06f2\u06f8 \u0645\u0639\u0644\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0638\u0648\u0631 \u0622\u0645\u0627\u062f\u06af\u06cc \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0644 \u062a\u062d\u0635\u06cc\u0644\u06cc \u062c\u062f\u06cc\u062f \u062f\u0631 \u067e\u0631\u062f\u06cc\u0633 \u0632\u06cc\u0646\u0628\u06cc\u0647 \u067e\u06cc\u0634\u0648\u0627 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\u00a0\n\n\u00a0\n\u00a0