پخش زنده
امروز: -
۹۱۰ میلیارد ریال تسهیلات برای خرید ماشینآلات به دهیاریهای زنجان پرداخت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر امور شعب پست بانک استان زنجان گفت: در راستای اجرای تفاهم نامه کشوری بین پست بانک و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تاکنون ۹۱۰ میلیارد ریال تسهیلات به دهیاریهای این استان برای خرید ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین پرداخت شده است.
داودی افزود: این تسهیلات برای حمایت از دهیاریها و تقویت درآمدزایی در آنها برای خرید تجهیزات مورد نیاز و نیز اجرای طرحهای مختلف توسعه روستایی پرداخت میشود.
وی اظهار داشت: این تسهیلات در قالب ۵۹ پرونده به دهیاریهای استان پرداخت، و عمدتا برای خرید ماشینآلات سنگین و نیمهسنگین از جمله بیل مکانیکی و سایر تجهیزات عمرانی مورد نیاز صرف شده است.
داودی افزود: این حمایت مالی در راستای توانمندسازی دهیاریها، افزایش درآمدزایی و تسهیل اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی در مناطق روستایی انجام شده و هدف اصلی آن، تقویت زیرساختهای محلی و ارتقای کیفیت زندگی در روستاها از طریق تجهیز دهیاریها به امکانات مدرن و کارآمد است.
وی همچنین تأکید کرد: پست بانک به عنوان بانک تخصصی حوزه روستایی، نقش مهمی در تأمین مالی پروژههای توسعهای در مناطق محروم ایفا میکند و این روند حمایتی ادامه خواهد داشت.
داودی اظهار کرد: پست بانک با ۱۵۰ شعبه و باجه فعال در زنجان از جمله ۱۴۲ باجه روستایی، توانسته است دسترسی ساکنین این مناطق را به خدمات بانکی تسهیل کند.
مدیر امور شعب پست بانک استان زنجان گفت: سال گذشته ۷۰ درصد از مجموع یک و نیم همت تسهیلات پرداختی پست بانک در مناطق روستایی استان پرداخت شد.