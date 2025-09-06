پخش زنده
ایلام، استان منتخب اجرای طرح دستیار هوش مصنوعی استانداران شد، این خبری بود که معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ایلام در نشست بررسی طرح «دستیار هوش مصنوعی استانداران» اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «افشین کریمی» معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ایلام با تاکید بر اینکه دانشگاه ایلام بهعنوان یکی از مراکز پیشرو کشور در توسعه «دستیار هوش مصنوعی استانداران» انتخاب شده است، اظهار داشت: این انتخاب بیانگر اعتماد ملی به توان علمی، ظرفیتهای پژوهشی و تخصصهای متنوع دانشگاهیان ایلام است.
وی به اهمیت بهرهگیری از فناوریهای نوین برای تحول در مدیریت استان، اشاره کرد و اظهار داشت: توسعه هوش مصنوعی در جهان امروز بهعنوان یکی از شتابدهندههای اصلی پیشرفت فناوری، موجب تحول جدی در حوزههای مدیریت، تصمیمگیری و خدماترسانی شده و ایران نیز در این مسیر با اجرای پروژههای نوآورانه گامهای مهمی برداشته است.
کریمی اضافه کرد: هوش مصنوعی نه تنها سرعت پردازش و تحلیل دادهها را دهها برابر افزایش داده، بلکه دقت، شفافیت و پیشگیری از خطا را نیز ارتقا داده است.
طرح «دستیار هوش مصنوعی استانداران» در راستای ارتقای مدیریت هوشمند و تصمیمگیری مبتنی بر داده در استانها طراحی شده است.