به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ ماموستا مامد کلشی نژاد امروز در نشست کارگروه مسئله محور همایش فرهیختگانی عالم تمدن ساز که با موضوع دفاع مقدس دوازده روزه در مصلای امام خمینی رحمه الله ارومیه برگزار شد، اظهار داشت: در طول تاریخ استعمار تلاش داشته است تا اجازه ندهد اسلام قد علم کند، اما با این وجود اسلام مسیر خود را ادامه داده است و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این دشمنی‌ها شدت گرفت، اما وحدت اقوام و ادیان نقشه‌های دشمنان را خنثی کرد.

وی افزود: بعد از شهادت شهید سلیمانی و همراهان ایشان، رایزنی‌های مختلفی برای تنش زدایی شروع شد و دشمن جنگ ترکیبی را برای از بین بردن وحدت شیعه و اهل سنت شروع کرد و در سوریه و عراق ۱۲۰ گروه با هدف ایجاد ناامنی و تسلط استعمار بر منطقه می‌جنگیدند ولی با هوشیاری علمای شیعه و سنی و در رأس آن‌ها رهبر معظم انقلاب این توطئه خنثی شد.

امام جمعه اهل سنت ارومیه خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب با درایت خود علمای اسلام را پای کار وحدت آورد و جلوی گروه‌های تکفیری و افراطی که دست ساز دشمن بودند، ایستادند و بعد از شکست این توطئه تلاش کردند موضوعات قومی را در کشور خصوصا در آذربایجان غربی و کردستان و سیستان و بلوچستان ایجاد و احزاب را فعال کردند و سعی کردن موضوعات قومی و فرقه‌ای را طرح کنند و برداشت آن‌ها این بود که ایران در ضعیف‌ترین موقعیت خود است.

وی اضافه کرد: دشمن خیال می‌کرد با از بین بردن مرز‌های نظام ایران و تنش‌های اجتماعی با سوار شدن بر اختلافات قومی و مذهبی می‌تواند به مقصود خود برسد تا جایی که رهبریت بعد از امام خامنه‌ای را هم مشخص کرده بودند. اما در مقصود خود کاملا شکست خوردند و همه معادلات سیاسی و جهانی آن‌ها بر هم خورد.

ماموستا کلشی نژاد افزود: برای این که استعمار بتواند به دنیا استعلا یابند همه ادیان را با انگ زنی و بر چسب زنی کنار زدند، اسلام را خشن معرفی کردند و یهودیت را آن گونه که می‌خواستند پیش بردند، اما خطری که آن‌ها را به ترس واداشت پیروزی انقلاب اسلامی با راهبری علمای دین بود به همین دلیل جنگ‌های مختلفی از جمله جنگ تحمیلی را راه انداختند و بعد از ۴۵ سال باز هم معادلات شان در جنگ دوازده روزه شکست خورد.

وی گفت: مردم ایران با همه اختلاف نظر‌هایی که داشتند در جنگ دوازده روزه پای کار ایران اسلامی آمدند و وحدت را حفظ کردند و در کنار نظام و مقاومت قرار گرفتند و همه این‌ها وقتی ایجاد شد دشمن به این نتیجه رسید که انسجام ملی موجب بیمه شدن نظام در برابر دشمنان خارجی شد.

امام جمعه اهل سنت ارومیه خاطرنشان کرد: نهاد‌های حاکمیتی هم یکپارچه و با هماهنگی واکنش سریع و قابل قبول دادند و راهپیمایی‌های مردمی در حمایت از نظام نیز دشمن را در مقصود خود ناکام گذاشت.