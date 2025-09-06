به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، افتتاحیه نمایشگاه دست‌سازه‌ها و یادگاری‌های آزادگان ایرانی و اسرای عراقی امروز ۱۵ شهریور در نگارخانه عالی حوزه هنری برگزار شد.

در آئین افتتاحیه این رویداد افرادی، چون مجید شاه‌حسینی، اصغر زارع، مجید رنجبر، شعاع‌الدین فلاح‌دوست، ساسان ناطق و جمع دیگری از آزادگان و هنرمندان حضور داشتند.

این نمایشگاه متشکل از اشکال و گونه‌های مختلف از دست‌سازه‌ها است؛ مواردی مانند خطاطی‌های روی پارچه، نقاشی، پرتره، دست‌سازه‌های کاربردی جنگ از جنس حلبی و ... که تمامی آثار به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع جنگ تحمیلی ایران و عراق پرداخته‌اند.

در حاشیه این نمایشگاه تعدادی از اسرا به تشریح فضای جنگ و کاربرد برخی از سازه‌های موجود در نمایشگاه پرداختند و توضیحاتی را به حضار ارائه کردند که این بخش از نمایشگاه با استقبال قابل توجه‌ای از جانب مخاطبان همراه بود.

نکته قابل توجه این نمایشگاه حضور افراد از انواع گروه‌های سنی بود به شکلی که این رویداد فرهنگی- هنری به حضور گروه سنی بزرگسال و میان‌سال محدود نبود و جوانان نیز برای آشنایی با این آثار به جامانده که گواه از روزگار هشت سال دفاع مقدس می‌دهد در این برنامه حضور پیدا کردند.

در حاشیه این نمایشگاه ساسان ناطق مدیر دفتر هنر و ادبیات اسارت حوزه هنری توضیحاتی درباره این نمایشگاه ارائه داد.

ناطق در مورد هدف از برگزاری این نمایشگاه، توضیح داد: نمایشگاه «آواز‌های دوردست» هشتمین برنامه ما از سلسله جلسات «حمایت پنهان» است، به عبارتی در ۷ جلسه گذشته، ما به بخش‌های مختلفی از دوران اسارت آزادگان پرداختیم.

وی افزود: در هشتمین دوره، به دست‌سازه‌ها و تولیدات اسرای ایرانی و عراقی توجه ویژه‌ای کردیم. در این نمایشگاه آثاری از آزادگان ایرانی و چند تن از اسرای عراقی در دید عموم قرار گرفته است. اسرای ایرانی در دوره اسارت خود با محدودیت‌ها و محرومیت‌های متعددی روبه‌رو بوده‌اند و اگر یک اسیر ایرانی در دوره اسارت خود در حین تولید یک دست‌سازه رویت می‌شد به سلول انفرادی منتقل می‌شد.

ناطق درباره رویکرد‌های موجود در آثار نمایشگاه «آواز‌های دوردست»، عنوان کرد: ۲ نگاه در این آثار قابل بررسی است؛ در اردوگاه‌هایی که اسرای عراقی در ایران نگهداری می‌شدند، کارگاه‌هایی شکل گرفت و ابزار و ملزومات در اختیار آنها قرار داده می‌شد تا این اسرا بتوانند اوقات فراغت خود را به شکلی مطلوب بگذرانند. در نگاه دوم؛ اسرای ما با وجود محدودیت‌ها از خلاقیت خود بهره گرفتند و این تهدید را به یک فرصت تبدیل کردند تا بتوانند ملزومات خود را از طریق این دست‌سازه‌ها تا حد امکان، رفع کنند. این نمایشگاه از ۱۵ تا ۱۸ شهریور در نگارخانه عالی حوزه هنری دایر است و ما به صورت پراکنده از تجربه و خاطرات آزادگان استفاده می‌کنیم.

دفتر هنر و ادبیات اسارت متولی و برگزار کننده این رویداد است. نمایشگاه «آواز‌های دور دست» با محوریت آثار به‌جا مانده از آزادگان ایرانی و اسرای عراقی تا ۱۸ شهریور برپا است و حضور برای علاقه‌مندان در آن آزاد و رایگان است.