پویش «به عشق پیامبر می‌بخشم» به مناسبت هزار و پانصدمین سالروز میلاد حضرت محمد (ص) با هدف کمک به آزادی زندانیان نیازمند اصفهان آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر نمایندگی ستاد دیه اصفهان از راه‌اندازی پویش به عشق پیامبر می‌بخشم در راستای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد با همکاری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اصفهان خبر داد.

اسدالله گرجی زاده افزود: ستاد دیه اصفهان در تلاش است با آغاز هفته وحدت و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فرهنگی استان و حمایت خیرین نوعدوست اصفهانی در عرصه نیکوکاری زمینه آزادی پنج مدد جوی نسوان را فراهم کند.

هدف از این طرح، گره‌گشایی از زندگی افراد گرفتار، نهادینه‌سازی فرهنگ اسلامی احسان و مواسات، پاسداشت کرامت انسانی و تقویت انسجام اجتماعی از طریق مشارکت مومنانه مردم و خیران نیک‌اندیش است.

از ابتدای امسال تا ابتدای مرداد ماه ۳۱۸ زندانی جرایم مالی و غیر عمد استان با ۳۹۶ میلیارد تومان بدهی به آغوش خانواده بازگشتند.

هم اکنون حدود هزار زندانی جرائم غیر عمد استان اصفهان در انتظار کمک خیران هستند.