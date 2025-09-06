به گزارش خبرگزاری صدا وسیما آبادان، ورزشکاران ناشنوای این شهرستان در هجدهمین دوره جشنواره ورزشی معلولین کشور که از ۸ تا ۱۲ شهریورماه به میزبانی بابلسر برگزار شد، موفق به کسب دو مقام ارزشمند سوم شدند.

تیم اعزامی آبادان با حضور سه ورزشکار در رشته‌های دو و میدانی، شطرنج و دارت در این رویداد ملی شرکت کرد.

در پایان محسن رسولیان در رشته دو و میدانی (ماده ۱۰۰ متر) و جمال آلبوغبیش در رشته شطرنج موفق به کسب مدال برنز شدند.