ورزشکاران ناشنوای آبادان در هجدهمین جشنواره ورزشی معلولین کشور خوش درخشیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما آبادان، ورزشکاران ناشنوای این شهرستان در هجدهمین دوره جشنواره ورزشی معلولین کشور که از ۸ تا ۱۲ شهریورماه به میزبانی بابلسر برگزار شد، موفق به کسب دو مقام ارزشمند سوم شدند.
تیم اعزامی آبادان با حضور سه ورزشکار در رشتههای دو و میدانی، شطرنج و دارت در این رویداد ملی شرکت کرد.
در پایان محسن رسولیان در رشته دو و میدانی (ماده ۱۰۰ متر) و جمال آلبوغبیش در رشته شطرنج موفق به کسب مدال برنز شدند.