آمریکا گروههای مدافع حقوق فلسطینیان را به دلیل طرح پرونده علیه رژیم صهیونیستی در دیوان کیفری بینالمللی تحریم کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از میدل ایست آی، آمریکا گروههای مدافع حقوق فلسطینیان را به دلیل طرح پرونده علیه اسرائیل در دیوان کیفری بینالمللی تحریم کرد. در این گزارش آمده است: آمریکا سه سازمان برجسته مدافع حقوق فلسطینیان – الحق، مرکز فلسطینی حقوق بشر و المیزان – را در فهرست تحریمهای خود قرار داده است.
وزارت خزانهداری آمریکا روز پنجشنبه تأیید کرد این گروهها به «فهرست اتباع ویژه تحریم شده و افراد مسدودشده» افزوده شدهاند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا، اعلام کرد این سازمانها به این دلیل هدف قرار گرفتهاند که «بهطور مستقیم در اقداماتی که در دیوان کیفری بینالمللی برای تحقیق، بازداشت، بازجویی یا پیگرد قضایی اتباع اسرائیلی بدون رضایت اسرائیل صورت گرفته، مشارکت داشتهاند.»
پیشتر دولت ترامپ نیز علیه دیوان کیفری بینالمللی تحریم اعمال کرده بود، پس از آنکه این دادگاه تحقیقات خود را آغاز و احکام بازداشت برای بنیامین نتانیاهو نخستوزیر، و یوآو گالانت، وزیر دفاع (جنگ) پیشین اسرائیل، به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در غزه صادر کرد.