بیش از یکهزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان کلات به کشت برنج اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کلات گفت:با توجه به شرایط مناسب آب و هوایی و وجود پنج رودخانه دائمی در شهرستان، پیشبینی میشود امسال حدود چهار هزار تن برنج سفید از مزارع کلات برداشت شود.
خالقی افزود: تعداد بهرهبرداران فعال در این حوزه بیش از سههزار خانوار است که معیشت آنها به کشت و تولید برنج وابسته است.
مدیر جهاد کشاورزی کلات ادامه داد:میزان سطح زیر کشت برنج نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نداشته است اما با توجه به شرایط آب و خاک منطقه، انتظار میرود محصول امسال از نظر کیفیت در سطح مطلوبی قرار گیرد.
خالقی با اشاره به ارقام پرطرفدار برنج در شهرستان گفت: ارقام دمسیاه و صدری بلند به دلیل عطر و طعم بینظیر، بیشترین سطح زیر کشت را دارند و علاوه بر بازارهای داخلی، ظرفیت صادراتی نیز برای آنها وجود دارد.
او افزود: کلات به عنوان یکی از قطبهای اصلی برنجکاری در شمال شرق کشور، ظرفیت بالایی برای توسعه صادرات این محصول دارد و با حمایتهای لازم میتوان سهم بیشتری از بازارهای بینالمللی را به دست آورد.