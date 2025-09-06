این تفاهم‌نامه به منظور ایجاد و توسعه زمینه‌های نوآوری و کارآفرینی و گسترش ارتباط صنعت و دانشگاه و تجاری‌سازی نتایج تحقیقات با سرلوحه قراردادن اقتصاد مقاومتی منعقد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر و اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شوشتر تفاهـم‌نامه همکاری امضا کردند که بر اساس آن طرفین تلاش خویش را در جهت گسترش توان در زمینه موضوع این تفاهم‌نامه به‌کار خواهند گرفت.

برآوردن نیاز استان به منابع انسانی توانمند و کارآمد و دارای تجربه فنی، مهارتی و حرفه‌ای، توسعه کارآفرینی و تسهیل و تشویق و حمایت از فعالیت‌های دانش بنیان، استفاده بهتر از امکانات شامل فضا و تجهیزات آموزشی و کارگاه‌های موجود، استفاده از توان و ظرفیت علمی موجود، بهره‌مندی از توانمندی‌های پژوهشی طرفین، همکاری در برگزاری همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی، همکاری در خصوص تالیف و انتشار کتب علمی، همکاری در اجرای طرح‌های تحقیقاتی ـ کاربردی بر اساس نیاز جامعه و صنعت، برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت به منظور ارتقای توان علمی کارشناسان، انجام امور مطالعاتی و امکان‌سنجی مورد نیاز، انجام بازدید‌های متقابل علمی و تحقیقاتی و بهره‌گیری از امکانات رفاهی، فرهنگی و اجتماعی از اهداف این تفاهم‌نامه است.

مدت تفاهم‌نامه بین دانشگاه آزاد اسلامی و اداره میراث فرهنگی شوشتر ، از ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ تا ۳۰ مرداد ۱۴۰۹ به مدت پنج سال شمسی خواهد بود.