طرح کارافن همزمان با سراسر کشور به صورت تصویری با حضور «احمد میدری» وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در استان اجرا شد.

کارافن، مسیری برای اتصال مهارت‌آموزی به بازار کار

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ هدف از اجرای این طرح ملی، کاهش نرخ بیکاری، ارتقای بهره‌وری اقتصادی و تقویت زیرساخت‌های تولید و اشتغال است.

رئیسی مدیر کل فنی و حرفه ای استان در حاشیه این مراسم گفت: این برنامه در سراسر کشور و با هدف رونق کسب و کار و فروش اینترنتی کارآموزان اجرا می شود.

گفتنی است ۵۰ نفر کارآموز آموزش دیده فنی و حرفه ای آبدانان با آثارشان در این برنامه حضور داشتند.