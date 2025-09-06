تصویربرداری از یک قلاده پلنگ در فیروزکوه
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران از تصویربرداری موفق محیط بانان فیروزکوه از یک قلاده پلنگ خبر داد و این اتفاق را نشانه ای از وضعیت مطلوب زیستگاه های طبیعی در این منطقه دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
حسن عباس نژاد گفت: در جریان گشت و پایش محیط بانان سرمحیط بانی انزها، تصویربرداری از یک قلاده پلنگ در ارتفاعات فیروزکوه به وسیله دوربین تله ای انجام شد.
وی افزود: احیا و بازسازی آبشخورها در بلندترین ارتفاعات منطقه نقش مهمی در پایداری زیستگاه ها و حضور گونه های شاخصی همچون پلنگ ایرانی داشته است.
عباس نژاد با تأکید بر اهمیت حفاظت از این گونه ارزشمند گفت: پیش تر نیز در گشت های محیط بانان شهرستان فیروزکوه مشاهده و تصویربرداری از پلنگ گزارش شده بود که نشان می دهد زیستگاه های طبیعی این منطقه همچنان ظرفیت بالایی برای پشتیبانی از حیات وحش دارند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران خاطرنشان کرد: استمرار اقدامات حفاظتی و همکاری جوامع محلی در حفظ زیستگاه ها، تضمینی برای بقای گونه های نادری همچون پلنگ ایرانی خواهد بود.