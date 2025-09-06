اهدای اعضای بیمار جوان مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی ۶ بیمار نیازمند به عضو شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در یکهزارو هفتصدو هشتمین عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی، محمد شهرکی ۳۱ ساله که از بیمارستان قائم (عج) به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شد، پس از دریافت رضایت از خانواده اش، در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

دکتر ابراهیم خالقی افزود: کبد زنده یاد شهرکی در بیمارستان پیوند اعضا منتصریه به آقای ۵۲ ساله از گنبدکاووس که از نارسایی کبدی رنج می‌برد، پیوند شد.

وی گفت: کلیه‌های جانبخش شهرکی برای پیوند به بیمارستان بوعلی سینا شیراز ارسال شد.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: قرنیه‌های مرحوم شهرکی برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و قسمتی از پوست وی نیز برای پیوند به بیماران، به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.