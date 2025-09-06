پخش زنده
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور از تداوم روند فعلی ساعت کاری ادارات و دستگاههای اجرایی تا پایان شهریور ماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طبق مصوبه هیات وزیران قرار بود با هدف جبران ناترازی انرژی در کشور و نیز استفاده بهینه از روشنایی روز و کاهش مصرف برق، تغییر ساعت کاری دستگاههای اجرایی تا ۱۵ شهریور ادامه داشته باشد، اما بر اساس تصمیم دولت تا پایان شهریور ماه ساعت کاری ادارات به روال سابق باز نمیگردد.
حسین رحمانیان سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: مصوبه دولت سیزدهم که در اسفند ۱۴۰۱ به تصویب رسید، با هدف حفظ پایداری انرژی، ساعت کاری ادارات و دستگاههای اجرایی از نیمه خرداد تا نیمه شهریور هر سال تغییر میکند با این حال معاون اول رئیس جمهور در دولت چهاردهم این بخشنامه را در سال جاری از نیمه خرداد به ۲۰ اردیبهشت تغییر داد و قرار بود در ۱۵ شهریور به پایان برسد.
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: ۱۲ شهریور ماه سخنگوی دولت اعلام کرد هیات وزیران مصوب کرده برای رفع مشکل ناترازی انرژی مصوبه تغییر ساعت کاری ادارات را تا پایان شهریور ماه امسال تمدید کند.
رحمانیان افزود: همچنین مسعود نصرتی معاون عمرانی وزیر کشور در بخشنامهای به استانداران اعلام کرده که با توجه به مصوبه کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی و عدم وقفه در خدمت رسانی به مردم تغییر ساعت کاری دستگاههای دولتی موسسات عمومی و غیردولتی، بانکها، بیمهها و شهرداریها از ساعت ۶ تا ۱۳ و همچنین تعطیلی روزهای پنجشنبه نیز تا دوشنبه ۳۱ شهریور برای همه استانها برقرار خواهد بود.
