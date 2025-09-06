نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی از تأمین کسری اعتبار مورد نیاز برای تکمیل دو مجتمع آموزشی روستایی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نماینده مردم شهرستان آمل درمجلس شورای اسلامی از تامین کسری اعتبار مورد نیاز برای تسریع در تکمیل دو مجتمع بزرگ آموزشی و مدرسه روستایی دراین شهرستان و تحویل آنها تا پایان مهرماه امسال خبر داد.
رضا حاجیپور در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: مدرسه ابتدایی خیرساز روستای اوجیآباد که توسط ورثه مرحوم خواهران زال با اهدای زمین و تأمین کامل اعتبار ساخته شده، اکنون در مرحله پایانی قرار دارد.
وی افزود: نصب تجهیزات و برخی امکانات آموزشی باقی مانده که با هماهنگی ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندران، تا پایان مهرماه تکمیل و تحویل آموزش و پرورش خواهد شد.
نماینده مردم شهرستان آمل در مجلس شورای اسلامی همچنین به روند ساخت مجتمع آموزشی سهطبقه در روستای رزکه از توابع بخش امامزاده عبدالله اشاره کرد و گفت: اهالی این روستا با مشارکت بیش از ۶ میلیارد تومان در مراحل ساخت نقش فعالی داشتهاند.
وی با اشاره به بازدید سال گذشته وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی مدارس از این پروژه، افزود: با پیگیریهای انجامشده، حدود ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل این مجتمع اختصاص یافته است.
به گفته حاجیپور، طبقه همکف این مجتمع برای فعالیتهای آموزشی دانشآموزان ابتدایی تا پیش از آغاز سال تحصیلی آماده خواهد شد و کل مجموعه تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد.
ساخت یکی از بزرگترین هنرستانهای تربیت بدنی کشور در آمل
در ادامه، نماینده آمل از ساخت یکی از بزرگترین هنرستانهای تربیت بدنی کشور در کنار هنرستان چهل شهید این شهر خبر داد. وی گفت: این پروژه با زیربنای ۲۷۰۰ مترمربع توسط یک خیر آغاز شده و اکنون در مراحل اسکلتبندی قرار دارد.
حاجیپور ابراز امیدواری کرد که این هنرستان تا مهرماه سال آینده تکمیل و تحویل آموزش و پرورش شود.
در حال حاضر، بیش از ۷۰ هزار دانشآموز در بیش از ۵۰۰ واحد آموزشی در مقاطع مختلف در شهرستان آمل مشغول به تحصیل هستند.