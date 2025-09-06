به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رعنا قربانی فرماندار شهرستان پلدشت گفت: در سال جاری در ۹ روستا از روستا‌های شهرستان پلدشت اجرای طرح هادی و آسفالت معابر انجام گرفته است که برای اجرای آنها ۱۸ و نیم میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

محمدرضا ممی زاده رئیس اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان پلدشت نیز گفت: در نیمه اول سال جاری طرح آسفالت معابر روستایی به مساحت ۴۲ هزار متر مربع اجرا شده است.

رعنا قربانی فرماندار پلدشت با بیان اینکه تا پایان سال جاری معابر ۵ روستای شهرستان پلدشت نیز آسفالت ریزی می‌شود افزود: ۱۸ میلیارد تومان از طریق کمیته برنامه ریزی و سازمان منطقه آزاد ماکو برای اجرای طرح هادی و آسفالت معابر سطح روستا‌های شهرستان پلدشت تصویب شده که تا پایان سال جاری اجرا خواهد شد.

تاکنون ۵۴ درصد از معابر روستایی شهرستان پلدشت زیر سازی و آسفالت ریزی شده است.

با بهره برداری از این طرح‌ها بیش از ۱۰ هزار خانوار روستایی شهرستان پلدشت با جمعیتی بالغ بر ۳۸ هزار نفر از مزایای آنها بهره‌مند خواهند شد.